Каменск-Уральский, Свердловская область, , 14:32 — REGNUM

В Каменске-Уральском (Свердловская область) приставы отобрали у должницы-пенсионерки смартфон, чтобы добиться выплаты долгов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Горожанка накопила долг в 23 тысячи рублей за нарушение ПДД и нелегальную торговлю алкоголем. Ей уже запретили выезжать за границу и ограничили её право на вождение транспортного средства, однако это никак не повлияло на пенсионерку.

Приставы наложили арест на смартфон должницы, и её поведение резко изменилось: она практически мгновенно погасила все свои штрафы. Все ограничения с бывшей должницы уже сняты.

Напомним, в Кушве (Свердловская область) 50 человек накопили долги перед энергетиками. Из-за этого потребители остались без света.

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