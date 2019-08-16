Крымск, 16 августа 2019, 14:23 — REGNUM
Генеральный директор химпредприятия предстанет перед судом в Крымске Краснодарского края по обвинению в загрязнении земельного участка опасными химическими веществами, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю 16 августа.
По версии следствия, на складе предприятия на станции Себедахово станицы Троицкой с 2017 года хранилось химическое сырье и материалы с истекшим сроком годности. Помещение имело повреждения. Директор предприятия, зная о том, что на складе хранится химсырье, поручил сотрудникам снести здание. Опасные вещества оказались под открытым небом, что привело к загрязнению почвы.
Уголовное дело передано в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на Кубани было возбуждено уголовное дело о загрязнении химическими веществами земельных участков площадью около 57 тысяч квадратных метров в водоохранной зоне лимана Цокур в поселке Прогресс Темрюкского района.