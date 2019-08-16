Крымск, , 14:23 — REGNUM

Генеральный директор химпредприятия предстанет перед судом в Крымске Краснодарского края по обвинению в загрязнении земельного участка опасными химическими веществами, сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю 16 августа.

По версии следствия, на складе предприятия на станции Себедахово станицы Троицкой с 2017 года хранилось химическое сырье и материалы с истекшим сроком годности. Помещение имело повреждения. Директор предприятия, зная о том, что на складе хранится химсырье, поручил сотрудникам снести здание. Опасные вещества оказались под открытым небом, что привело к загрязнению почвы.

«Исследование проб почвы показало о превышении концентрации загрязняющих веществ, в том числе серы. В результате действий генерального директора АО «Троицкий йодный завод» окружающей среде и плодородному слою почвы причинен вред, а также материальный ущерб межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея на сумму 405 тысяч рублей. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Уголовное дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года на Кубани было возбуждено уголовное дело о загрязнении химическими веществами земельных участков площадью около 57 тысяч квадратных метров в водоохранной зоне лимана Цокур в поселке Прогресс Темрюкского района.