Куала-Лумпур, 16 августа 2019, 14:44 — REGNUM
Тело 15-летней жительницы Великобритании, погибшей в штате Негери-Сембилан в Малайзии, будет перевезено в Лондон. Об этом, как передает Daily Mail, сообщил начальник местной полиции Мохамад Мат Юсоп.
По его словам, вскрытие тела показало, что девочка-подросток, вероятно, голодала и скончалась от внутреннего кровотечения примерно через неделю после исчезновения в джунглях, без каких-либо признаков насильственной смерти. Также было исключено сексуальное насилие, добавил он.
«Тело подростка забрала из больницы семья… после вскрытия», — сказал Мохамад Мат.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала с курорта Dusun, примерно в 70 километрах от столицы Малайзии Куала-Лумпура, 4 августа, через день после прибытия на отдых со своей семьей.
Поиски подростка из Лондона велись в течение 10 дней в джунглях, в них принимали участие сотни людей, а также собаки-ищейки, вертолеты и беспилотники. 13 августа тело подростка было обнаружено в овраге у ручья недалеко от курорта.