Куала-Лумпур, , 14:44 — REGNUM

Тело 15-летней жительницы Великобритании, погибшей в штате Негери-Сембилан в Малайзии, будет перевезено в Лондон. Об этом, как передает Daily Mail, сообщил начальник местной полиции Мохамад Мат Юсоп.

По его словам, вскрытие тела показало, что девочка-подросток, вероятно, голодала и скончалась от внутреннего кровотечения примерно через неделю после исчезновения в джунглях, без каких-либо признаков насильственной смерти. Также было исключено сексуальное насилие, добавил он.

«Тело подростка забрала из больницы семья… после вскрытия», — сказал Мохамад Мат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, девочка пропала с курорта Dusun, примерно в 70 километрах от столицы Малайзии Куала-Лумпура, 4 августа, через день после прибытия на отдых со своей семьей.

Поиски подростка из Лондона велись в течение 10 дней в джунглях, в них принимали участие сотни людей, а также собаки-ищейки, вертолеты и беспилотники. 13 августа тело подростка было обнаружено в овраге у ручья недалеко от курорта.