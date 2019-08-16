Москва, , 14:11 — REGNUM

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.

«Признаю себя виновным, раскаиваюсь, — обратился Кузнецов к суду. — Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января 2019 года экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции в Россию. На следующий день СКР предъявил ему обвинения сразу по трём статьям УКР РФ — в мошенничестве, легализации денежных средств, полученных преступным путём, а также растрате государственных средств.

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