Назарово, Красноярский край, , 13:58 — REGNUM

В отсутствие специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории города Назарово (Красноярский края) рынок ритуальных услуг региона наводнили «частники». В погоне за «рублём» некоторые из них самым бессовестным образом экономят на оказании услуг по организации похорон безродных. Один из таких случаев, описанный в статье «Пока жительница г. Назарово работала на вахте, ее мужа похоронили без одежды как безродного», стал поводом для проведения проверки.

Прокуроры выяснили, что житель города Назарово действительно был захоронен индивидуальным предпринимателем при отсутствии у него оснований для осуществления погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя.

«Кроме того, проверкой установлено, что тело умершего захоронено без одежды, а также не облачено в ткань», — отмечают в Назаровской межрайонной прокуратуре.

Представления уже получили главный врач КГБУЗ «Назаровская районная больница», индивидуальный предприниматель и глава Назарово.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пренебрежительное отношение к похоронам людей, у которых нет родственников, характерно для похоронщиков многих других регионов в России. К примеру, вЗАТО Фокино (Приморский край) неопознанных людей на протяжении более десяти лет хоронили в братских могилах завернутыми в полиэтилен.

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В Барнауле (Алтайский край) «частники» хоронят безродных «оптом», хотя деньги на катафалк, гроб и прочее выделяются на каждого.

«Дело в том, что справку, по которой государство выделяет деньги на похороны, может получить не только родственник. Сколько уже было таких случаев, когда человек приходит в морг, а тела родственника уже нет — агенты забрали. В частности, так у нас промышляет алтайская похоронная служба. На безродных много не заработаешь, но на поддержание штанов между заказами — хватает», — пояснят ранее в интервью ИА REGNUM руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула»Виталий Иконников.

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По его оценке, с одного безродного коммерческие службы зарабатывают по две тысячи рублей. И это только на одной доставке тела.

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