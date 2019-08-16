Ульяновск, 16 августа 2019, 13:57 — REGNUM
Следственное управление СКР по Ульяновской области проводит доследственную проверку по факту отравления семи человек. Об этом говорится на сайте ведомства.
В управлении отмечают, что следователями проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и причин смерти пациентов.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске с отравлением, которое сопровождалась кровотечением, были госпитализированы пятеро взрослых и двое детей. Два человека скончались. В следственном управлении отмечают, что жизнь детей находится вне опасности.
Предварительно установлено, что пострадавшие употребляли подсолнечное масло домашнего производства. Пострадавшие являются друг другу родственниками или коллегами.
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