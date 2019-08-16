Ульяновск, , 13:44 — REGNUM

В Ульяновске из семи человек, которые госпитализированы с отравлением и кровотечением, скончались два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что «в последние дни в лечебные учреждения города доставили семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались».

В следственном управлении отмечают, что жизнь двоих несовершеннолетних, которые были доставлены в больницу, «в опасности не находится».

Как сообщало ИА REGNUM, семь жителей Ульяновска попали больницы с отравлением и кровотечением различной локализации. Отравились двое детей и пятеро взрослых. Минздрав региона отмечал, что один из пострадавших находился в тяжёлом состоянии. В настоящее время устанавливается причина отравления. В министерстве ранее сообщали, что пациентов «объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства».

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