Ульяновск, , 13:41 — REGNUM

Сырьё для производства подсолнечного масла, которым отравились семеро жителей Ульяновской области, привезли из Сызрани. По словам источника издания ulpravda.ru, жена фермера, который сделал масло, скончалась от отравления ещё 3 августа.

В дальнейшем масло попало в семью дочери ульяновского фермера, где отравились она сама, супруг и двое детей, это было 2 августа. о отравления дочь успела продать литр своей коллеге. И тут уже отравились семеро человек, один из которых скончался в больнице 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад в селеКошелевка Сызранского района Самарской области отравились 69 граждан Узбекистана. Они приехали в регион на сельскохозяйственные работы, жили все вместе и готовили еду самостоятельно. 14 июля один из отравившихся скончался в больнице.