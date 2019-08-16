Пермь, 16 августа 2019, 13:35 — REGNUM
В Пермском крае введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за переувлажнения почвы, об этом 16 августа «Накануне.ру» сообщили в пресс-службе краевого Минсельхоза.
Отмечается, что соответствующее решение было принято 15 августа на заседании комиссии. По словам краевого министра сельского хозяйства Оксаны Бредневой, из-за неблагоприятных погодных условий в Прикамье гибнут посевы пшеницы, овса, свеклы, картофеля, а также многолетних и однолетних трав.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за переувлажнения почвы режим ЧС введен в семи муниципальных образования Пермского края: Нытвенском, Краснокамском, Верещагинском, Бардымском, Большесосновском, Ординском и Уинском районах. Гибель посевов зафиксирована на 13,4 тыс. га, что составило 20% от засеянной площади.
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