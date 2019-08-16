Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM

Крупная партия контрафактных шуб и курток была уничтожена по решению суда в Ростовской области, 16 августа сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По сообщению пресс-службы, в ходе проверки на рынке «Восточный» Ростова-на-Дону было обнаружено 466 женских и мужских шуб и курток из натурального меха. Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что данный товар не имеет маркировки.

«Одновременно, на части изделий из натурального меха имелись контрольно идентификационные знаки (КИЗ), при считывании которых установлено, что информация размещенная в информационном ресурсе не соответствует фактическим данным товара», — сообщают в надзорном ведомстве.

В отношении предпринимателя, допустившего нарушения при продаже меховых изделий возбудили административное дело с наложением на него штрафа в 5 тыс. рублей. А всю партию забракованного товара сотрудники Роспотребнадзора изъяли и сожгли.