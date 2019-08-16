«Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии. На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы», — отметил глава минздрава Ульяновской области Сергей Панченко.