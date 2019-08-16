Отравление маслом в Ульяновске: сырьё привезли из Самарской области?
Сырьё для производства подсолнечного масла, которым отравились семеро жителей Ульяновской области, могли привезти из Сызрани.
Месяц назад в селе Кошелевка Сызранского района Самарской области отравились 69 граждан Узбекистана. Чем именно они отравились — неизвестно до сих пор. Но 14 июля один из пострадавших скончался в самарской больнице.
Скончались двое из семерых госпитализированным ульяновцев с подозрением на отравление. Среди доставленных в больницы — двое несовершеннолетних, их жизнь в опасности не находится, сообщает СУ СКР по Ульяновской области.
СУ СКР по Ульяновской области в 14:06 опубликовал информацию, что следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится процессуальная проверка по фактам доставления в последние дни в лечебные учреждения города семерых жителей областного центра с подозрением на отравление, двое из которых впоследствии скончались.
У пострадавших взяты анализы для установления причины отравления.
Массовое отравление в Ульяновске: в купленное масло мог попасть крысиный яд
В Ульяновске продолжают разбираться в обстоятельствах массового отравления, которое предположительно произошло после приёма в пищу домашнего растительного масла. По данным местных СМИ, в масле мог быть крысиный яд.
О массовом пищевом отравлении в Ульяновске правоохранители знают и молчат
На фоне отсутствия информации от правоохранителей город обрастает слухами об отравлении крысиным ядом.
На сайтах региональных СУ СКР и МВД — ни слова о происшествии.
Один из семи отравившихся маслом в Ульяновске умер в больнице
В Ульяновске в больнице умер один человек, который был госпитализирован с отравлением. Ранее глава областного минздрава сообщал, что один взрослый пациент находится в тяжёлом состоянии.
«Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии. На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя. О ситуации проинформированы правоохранительные органы», — отметил глава минздрава Ульяновской области Сергей Панченко.
Семь человек госпитализированы в Ульяновске после приёма масла
Семь жителей Ульяновска госпитализированы в больницы с подозрением на пищевое отравление, у всех наблюдаются кровотечения различной локализации. Медицинскую помощь получают пятеро взрослых и двое детей, которые являются между собой родственниками или коллегами.