Донецк, 16 августа 2019, 13:10 — REGNUM
В населённом пункте Верхнеторецкое состоялся митинг местных жителей, возмущённых грабежом со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В пресс-службе отметили, что, по словам местных жителей, кроме продуктов боевики забирают бытовую технику и другие ценные вещи.
Как заявил представитель народной милиции ЛНР, ранее семеро украинских силовиков отравились грибами и ягодами, которыми были вынуждены питаться из-за отсутствия снабжения продовольствием.
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