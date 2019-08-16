Донецк, , 13:10 — REGNUM

В населённом пункте Верхнеторецкое состоялся митинг местных жителей, возмущённых грабежом со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Вчера, 15 августа, в 18.40 в н.п. Верхнеторецкое около ста местных жителей вышли на митинг против действий боевиков 92-й бригады. Мирные жители города требовали привлечь к ответственности военных боевиков, которые в течение последних нескольких дней грабят огороды, сараи и дома гражданских людей, прикрывая это необходимостью обеспечения питанием военнослужащих на передовой», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что, по словам местных жителей, кроме продуктов боевики забирают бытовую технику и другие ценные вещи.

Как заявил представитель народной милиции ЛНР, ранее семеро украинских силовиков отравились грибами и ягодами, которыми были вынуждены питаться из-за отсутствия снабжения продовольствием.

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