Москва, , 13:06 — REGNUM

Самолет авиакомпании UTair рейса Москва — Уфа вернулся в столичный аэропорт «Внуково» после попадания птиц в двигатель, сообщает 16 августа агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в воздушной гавани.

«Рейс авиакомпании UTair возвращается во «Внуково» из-за попадания птиц в двигатель», — сообщил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа самолёт «Уральских авиалиний» А321, следовавший в Симферополь, после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек.

Из-за попадания птиц сначала отказал левый двигатель, затем правый. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузном поле. В результате инцидента никто не погиб, однако за медицинской помощью обратились 76 человек.

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