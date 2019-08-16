Томск, , 13:05 — REGNUM

С начала клещевого сезона в медицинские организации Томской области обратились более 21,1 тыс. человек, из них 4,1 тыс. детей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

Это более чем на 4 тыс. больше, чем за тот же промежуток 2018 года. Наибольшее число пострадавших, около 15,1 тыс. человек — это жители Томска.

В управлении также отчитались, что по данным на 15 августа на территории в 2,4 тыс. га провели противоклещевые обработки. В летних оздоровительных учреждениях обработано 311 га.

«Несмотря на снижение активности клещей, риск присасывания и инфицирования клещевыми инфекциями остается высоким, поэтому специалисты Управления Роспотребнадзора по Томской области призывают население как можно серьезнее отнестись к соблюдению мер профилактики», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Республике Алтай к началу августа 2019 года сибирским клещевым тифом заболели 75 человек. Всего случаев присасывания клеща зарегистрировано 3568 случаев.

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