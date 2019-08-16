Сургут, Югра, , 13:03 — REGNUM

В Югре вынесен приговор генеральному директору ООО «Группа компаний «Новые технологии», который, по версии следствия, обманул 28 предприятий и граждан на сумму свыше 15 млн рублей. Суд лишил его свободы на четыре года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

На суде выяснилось, что генеральный директор «Новых технологий» из Сургута совместно с неустановленными следствием лицами в период с марта по ноябрь 2016 года заключил по интернету с коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицами договоры на поставку различных товаров.

Полученные в качестве предоплаты денежные переводы он тратил на своё усмотрение. Заказчики остались и без денег, и без товара.

Гендиректор «Новых технологий» признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). За ущерб в 15 млн фирмам и физическим лицам его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в 100 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.