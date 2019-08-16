Жуковский, Московская область, , 13:00 — REGNUM

Летно-исследовательский институт (ЛИИ) им. Громова неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на птиц вокруг взлетно-посадочной полосы аэропорта «Жуковский» в Подмосковье. Об этом 16 августа заявил первый заместитель гендиректора управляющей компании аэропорта «Рампорт аэро» Евгений Солодилин.

«Буквально месяц назад ЛИИ имени Громова обращался в прокуратуру (Жуковского) с жалобой, что вокруг аэродрома увеличенное скопление птиц, мы знаем, что проводились проверки неоднократно», — сказал он, добавив, что это было не первое обращение, и «реакция всегда на них была».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне утром, 15 августа, самолёт «Уральских авиалиний» Airbus А321, следовавший в Симферополь, после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский» столкнулся со стаей чаек.

Из-за попадания птиц сначала отказал левый двигатель, затем правый. Экипаж принял решение посадить воздушное судно. С убранными шасси заглушенными двигателями самолёт совершил жёсткую посадку в кукурузное поле. В результате инцидента никто не погиб, однако за медицинской помощью обратились 76 человек.

В свою очередь в ЛИИ им. Громова сообщили, что система отпугивания птиц, за которую отвечает институт, находилась в рабочем состоянии в момент взлета самолета.

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