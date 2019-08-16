Волхов, Ленинградская область, , 12:55 — REGNUM

Два человека погибли при обрушении стены промышленного здания в городе Волхов Ленинградской области. Это подтвердили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о ЧП поступило в оперативные службы около полудня по московскому времени.

«В результате демонтажа неэксплуатируемого здания произошло обрушение стены. На данный момент из-под завалов извлечены тела двоих погибших», — отметили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Информации о других пострадавших нет. Предварительной причиной называется ошибка в ходе демонтажа здания.

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