Село Онгудай, Алтай, , 12:50 — REGNUM

Дорожные работники восстановили движение по федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» в Республике Алтай в полном объеме. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Управления дороги «Алтай», проезжая часть была расчищена от сошедших на неё селевых масс.

«Наиболее сложная обстановка фиксировалась в Онгудайском районе Республики Алтай. Из-за схода селевых потоков проезд был затруднен на нескольких участках», — сообщили в управлении.

В работах по расчистке задействовано девять единиц спецтехники. К 16 часам по местному времени дорожное полотно было расчищено от камней и грязи, работы продолжаются на обочинах. Однако на участках, где произошло размытие земляного полотна, работы будут идти и в выходные.

Между тем синоптики дают неутешительные прогнозы — дожди продолжатся, не исключены повторные сходы селя.

Напомним, информация о сходе селя на трассу и размытии земляного полотна и обочин из-за дождей появилась утром 16 августа. В результате, как сообщало ИА REGNUM, движение по тракту было затруднено.

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