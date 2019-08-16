Сызранский район, , 12:49 — REGNUM

Смерть одного из отравившихся граждан Узбекистана в селе Кошелевка подтвердили в минздраве Самарской области. Случай массового отравления зафиксирован ещё в середине июля. Мужчина скончался 14 августа.

По данным ведомства, к гибели привело осложнение хронического заболевания на фоне отравления. До настоящего момента в больницах остаются 55 пострадавших, сообщает «Российская газета». Консульство Узбекистана находится в постоянном контакте с самарским минздравом, контролируя состояние пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, отравление 69 граждан Узбекистана в селе Кошелевка Сызранского района произошло 16−17 июля. Мужчины приехали в регион на сельскохозяйственные работы. Они жили все вместе и готовили еду самостоятельно. По данному факту следственное управление СКР по Самарской области начало проверку, которая продолжается до настоящего времени. Чем именно отравились почти 70 человек, не уточняется.