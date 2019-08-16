Волхов, Ленинградская область, , 12:47 — REGNUM

Обрушение стены промышленного здания произошло в городе Волхов на востоке Ленинградской области. Под завалами могли находиться люди. По неофициальной информации, есть погибшие.

Как сообщил ИА REGNUMволховский диспетчер единой системы по ЧС, по предварительным данным, обрушение стены нежилого здания произошло в ходе проведения работ.

По данным СМИ, под завалами обрушившейся стены погибли двое рабочих. Официально эта информация пока не подтверждена.