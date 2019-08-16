Великий Новгород, 16 августа 2019, 12:41 — REGNUM
Согласно заключению эксперта, у погибшей 3-летней девочки, тело которой нашли в квартире одного из домов микрорайона Деревяницы в Великом Новгороде, «установлен прижизненный перелом черепа». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего лица»), возбуждённое в отношении отца ребёнка следственными органами, признано законным и обоснованным.
В настоящее время мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.
В региональном следственном управлении Следственного комитета России пояснили, что «окончательная квалификация действий виновного лица будет дана после получения заключения судебно-медицинской экспертизы и установления причинной связи между причинёнными телесными повреждениями ребёнку и наступлением его смерти».
Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут дополнительно исследованы обстоятельства гибели первого ребёнка в семье.
Напомним, что ещё одного малолетнего ребёнка из семьи изъяли после того, как стало известно о смерти 3-месячной девочки.
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