Великий Новгород, , 12:41 — REGNUM

Согласно заключению эксперта, у погибшей 3-летней девочки, тело которой нашли в квартире одного из домов микрорайона Деревяницы в Великом Новгороде, «установлен прижизненный перелом черепа». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего лица»), возбуждённое в отношении отца ребёнка следственными органами, признано законным и обоснованным.

В настоящее время мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу.

В региональном следственном управлении Следственного комитета России пояснили, что «окончательная квалификация действий виновного лица будет дана после получения заключения судебно-медицинской экспертизы и установления причинной связи между причинёнными телесными повреждениями ребёнку и наступлением его смерти».

Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будут дополнительно исследованы обстоятельства гибели первого ребёнка в семье.

Напомним, что ещё одного малолетнего ребёнка из семьи изъяли после того, как стало известно о смерти 3-месячной девочки.

Читайте также: Новгородские власти получают до 25 «сигналов» в месяц о детях в опасности

Читайте ранее в этом сюжете: В Великом Новгороде задержали отца погибшей 3-месячной девочки