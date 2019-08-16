Фатеж, Курская область, , 12:38 — REGNUM

В деревне Суходол Фатежского района Курской области 16 августа при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о пожаре в жилом доме спасатели получили в 05:16. На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ №45 Фатежского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. К ликвидации пожара привлекались 18 человек и семь единиц техники. Огонь потушили в 05:29.

Деревянный частный дом площадью 10 на 10 метров сгорел практически полностью. В огне погибла местная жительница 1972 года рождения и трое её сыновей, которым было от пяти до 12 лет. Причины и обстоятельства трагедии выясняют следственные органы.