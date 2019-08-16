Туапсе, Краснодарский край, , 12:37 — REGNUM

Главе Туапсинского городского поселения (Краснодарский край) предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, глава Туапсе без оснований издал постановление о выделении индивидуальному предпринимателю аренду земельного участка сроком в аренду на 49 лет — без проведения торгов. В постановление были внесены ложные сведения о якобы имеющемся решении Туапсинского городского суда, на основании которых и был выделен земельный участок. 13 июня 2019 года между предпринимателем и главой города был заключен договор аренды сроком на 49 лет с заниженной арендной ставкой. По данным следствия, из-за действий чиновника бюджет Туапсе недополучил более 23 млн рублей.

В настоящее время глава Туапсе взят под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о задержании главы Туапсе появилась ещё 7 августа, однако в администрации города назвали сообщение о следственных действиях в отношении мэра «дезинформацией». Позже СК сообщил о задержании и возбуждении уголовного дела официально.

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