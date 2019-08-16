Самара, , 12:34 — REGNUM

238 административных правонарушений было выявлено сотрудникам ГИБДД во время проведения широкомасштабного профилактического мероприятия по контролю за осуществлением пассажирских перевозок водителями автобусов в Самарской области, 16 августа сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Проверка пассажирских перевозок проходила с 6 по 9 августа по всей Самарской области.

«За указанный период рейда проведено 31 мероприятие, проверено 638 автобусов, выявлено 238 административных правонарушений, допущенных водителями автобусов», — сообщают правоохранители.

Напомним, что по вине водителей автобусов в 2019 году произошло 100 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли жизни 5 человек, еще 140 человек получили травмы разной степени тяжести.