Великий Новгород, , 12:32 — REGNUM

В Великом Новгороде задержан отец 3-месячной девочки, тело которой без признаков жизни было обнаружено 14 августа в квартире одного из домов микрорайона Деревяницы. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Предварительные данные, полученные следователями, позволяют на настоящем этапе квалифицировать действия отца ребёнка по п. б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»)», — отметили в региональном следственном управлении.

В ведомстве заявили, что «в семье погибшего ребёнка на постоянной основе происходили конфликты между родителями, в ходе которых допускалось в том числе рукоприкладство в отношении малолетних детей».

После гибели 3-месячной девочки назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, окончательная квалификация действий задержанного будет дана после получения её заключения.

Кроме того, в следственных органах подтвердили информацию о гибели первого ребёнка в семье. Следователи намерены дополнительно исследовать все обстоятельства произошедшего. Также проводится проверка и в отношении должностных лиц органов опеки.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё одного малолетнего ребёнка из этой семьи изъяли после известия о гибели 3-месячной девочки — ребёнок находится в больнице.