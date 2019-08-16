Ульяновск, , 12:29 — REGNUM

По предварительным данным, употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства стало причиной массового пищевого отравления в Ульяновске. Об этом заявил глава регионального минздрава Сергей Панченко.

«На настоящий момент известно, что всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя», — отметил глава профильного ведомства.

По его словам, «о ситуации проинформированы правоохранительные органы».

Между тем в настоящее время на сайтах региональных СУ СКР и МВД — ни слова о происшествии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь жителей Ульяновска попали в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областной детскую клиническую больницу сотравлением и кровотечением различной локализации. Среди пострадавших — пятеро взрослых и двое детей. Местные СМИ сообщали, что в масло мог попасть крысиный яд.

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