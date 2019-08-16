р-н Петуховский, , 12:28 — REGNUM

В Зауралье вынесен приговор 31-летней жительнице Петуховского района за совершение нескольких поджогов домов и надворных построек односельчан. Ей назначено наказание в виде четырёх лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Женщина орудовала в селе Большое Приютное Петуховского района осенью 2018 года. И была задержана во время попытки поджога сарая. От её пиромании пострадали семь домов, надворные постройки и погиб скот. В общей сложности обвиняемая причинила материальный ущерб односельчанам на сумму почти полтора миллиона рублей.

Кроме того, женщина умышленно причинила вред здоровью своему сожителю. В декабре прошлого года в ходе личной ссоры она избила его поленом.

Петуховский районный суд вынес ей приговор по ч. 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ч. 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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