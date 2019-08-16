Белгород, , 12:26 — REGNUM

ЛОР-врача городской больницы № 2 Белгорода суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Медик провёл операцию, от последствий которой скончался пациент. Мужчине ограничили свободу сроком на три года, но освободили от отбывания наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили 16 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в апреле 2016 года врач провёл операцию 22-летнему жителю Белгорода, которого госпитализировали в больницу с жалобами на заложенность носа, затруднённое носовое дыхание и храп во сне. Через несколько часов после хирургического вмешательства у пациента возникло сильное носовое кровотечение, которое удалось остановить. Спустя семь дней пациента выписали, однако дома у него опять лопнули сосуды. Пациента направили в областную клиническую больницу, но он скончался там от геморрагического шока вследствие массивной кровопотери. Эксперты установили, что при операции была нарушена анатомическая целостность структур носа и повреждены сосуды. Молодого человека выписали преждевременно и необоснованно, лечащий врач недооценил потенциальный риск рецидива осложнения. Суд пришёл к выводу, что между действиями медика и наступлением смерти пациента имеется прямая причинно-следственная связь.

Подсудимый свою вину не признал. Судья постановил назначить мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на три года, с лишением права заниматься медицинской деятельностью в течение трёх лет. В связи с истечением срока давности он освобождён от отбывания наказания. Приговор пока не вступил в законную силу.