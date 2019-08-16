Ульяновск, , 12:18 — REGNUM

В Ульяновске в больнице умер один человек, который был госпитализирован с отравлением, сообщает 16 августа РБК со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, ранее в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу были доставлены семь человек, среди которых двое детей, с признаками отравления.

«Всех пациентов объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства, купленного у одного и того же производителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. О данной ситуации проинформированы правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье на праздновании свадьбы произошло массовое отравление. В результате в больницу попали 35 человек, среди них девять детей. По предварительным данным, люди отравились едой в ресторане.

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