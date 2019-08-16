Иркутск, 16 августа 2019, 12:16 — REGNUM
На освободившихся от воды территориях Приангарья проводится дизинфекция источников воды и социально значимых объектов, сообщает Роспотребнадзор.
Обработке подвергаются водопроводные сети, предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательные и медицинские организации, частные дома.
Исследовано почти 5,9 тыс. проб воды. По данным ведомства, в регионе имеется необходимый запас бутилированной воды.
В пунктах временного размещения и длительного размещения инфекций проводятся ежедневные обследования. Отбираются пробы воды, продуктов питания и готовых блюд.
Исследовано 498 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 530 проб воды, 4 858 смывов, 257 проб дезинфекционных средств.
Работа продолжается.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологическая ситуация в зонах подтопления Иркутской области стабильная.
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