История вопроса

Наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов и затопили более 10 тыс жилых домов, где проживают порядка 38 тысяч человек. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Тулуне. Мощная волна паводка пришла в этот город 27 июня. Сдерживавшая напор воды десятиметровая дамба не помогла, вода попросту перелилась через неё, сметая всё на своём пути. А по разлившейся реке Ия поплыли десятки домов и построек. К настоящему времени известно о гибели 25 человек, ещё восемь числятся пропавшими без вести. В регионе уже дважды побывал президент Владимир Путин и поручил как можно быстрее помочь людям, построить жильё и восстановить разрушенную дорожную инфраструктуру. Информирование жителей об опасности познано неудовлетворительным.