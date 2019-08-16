Якутск, , 12:15 — REGNUM

По данным МБУ «Авиалесохрана», на утро 16 августа самые масштабные лесные пожары, которые решением региональных комиссий по ЧС не будут потушены, находятся в Якутии. Там зарегистрировано 155 возгораний на площади в 880 224 га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На втором месте этого горящего рейтинга стоит Красноярский край, где сейчас бушует 30 пожаров на 844 771 га площади, пройденной огнем. Третье место занимает Иркутская область (48 пожаров общей площадью 516 433 га).

Напомним, по состоянию на 14 августа больше всего лесных пожаров находилось вКрасноярском крае (41 пожар на площади 997 704 га), тогда как в Якутии обнаружилось 105 пожаров на площади 879 977 га.

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