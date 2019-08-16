Киев, , 12:18 — REGNUM

С начала 2019 года на водоёмах Украины утонули 907 человек, сообщили 16 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

При этом с начала августа утонули 70 человек, среди которых восемь детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на средину июня 2019 года утонули 379 жителей Украины. Наиболее частыми причинами ЧП стали купание в необорудованных местах, а также купание в нетрезвом виде.

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