Ульяновск, , 12:13 — REGNUM

В Ульяновске продолжают разбираться в обстоятельствах массового отравления, которое предположительно произошло после приёма в пищу домашнего растительного масла. По данным местных СМИ, в масле мог быть крысиный яд.

Всего с похожими признаками отравления в Ульяновске в больницы поступили семь человек. Один из госпитализированных скончался, пишет «Интефакс». Это поступивший в тяжёлом состоянии мужчина, состояние других пациентов врачи оценивают как удовлетворительное.

В министерстве здравоохранения отмечают, что пациентов «объединяет употребление в пищу подсолнечного масла домашнего производства», которое было приобретено «у одного и того же производителя». Предположительно, речь идёт о покупке масла в одной из торговых точек на рынке.

Информация о происшествии передана в правоохранительные органы.

У пострадавших взяты анализы для установления причины отравления. Между тем, по данным местных СМИ, причиной отравления мог стать крысиный яд, который мог попасть в масло при его производстве либо при хранении семян подсолнечника для защиты от грызунов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь жителей Ульяновска попали больницы с отравлением и кровотечением различной локализации. Среди пострадавших — пятеро взрослых и двое детей. Ранее минздрав Ульяновской области отмечал, что один из взрослых пострадавших находится в тяжёлом состоянии. В ведомстве отмечали, что отравившиеся приходятся друг другу родственниками или коллегами.

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