Красноярск, , 12:07 — REGNUM

МБУ «Авиалесохрана» обнародовало данные о лесопожарной обстановке в России. Они свидетельствуют об улучшении ситуации с так называемыми пожарами-отказниками. По состоянию на 16 августа, речь идёт о 289 лесных очагах общей площадью 2 395 751 га, которые решениями региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций не будут потушены в силу труднодоступности и большой удалённости от населённых пунктов.

Всего на территории России на утро 16 августа действовало 148 лесных пожаров, по которым проводились работы по активному тушению, а площадь, пройденная огнём, составила 244 556 га.

Напомним, сутки назад, 14 августа, таких лесных пожаров насчитывалось 300, а площадь, пройденная огнём, составляла 2 686 910 га.

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