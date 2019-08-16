Брянск, , 12:00 — REGNUM

33-летнему мужчине, отбывающему наказание в одной из брянских колоний, изменили режим пребывания. Суд постановил перевести его из исправительной колонии строгого режима в тюрьму. Причиной перевода стали многочисленные нарушения установленного порядка, сообщили 16 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

По решению Октябрьского районного суда Ростова-на-Дону от 1 июля 2016 года в колонии мужчине предстояло провести 11 лет 6 месяцев. Однако за период пребывания в исправительном учреждении мужчина допустил свыше 150 нарушений установленного порядка отбывания наказания. Фокинский районный суд Брянска с учётом мнения прокурора постановил перевести осуждённого из исправительной колонии строгого режима в тюрьму сроком на 3 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу. Мужчина осуждён за организацию преступного сообщества и незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств.