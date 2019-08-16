Нефтеюганский район, Югра, , 12:07 — REGNUM

В Югре направлено в суд уголовное дело по факту гибели двух человек и причинения вреда здоровью трём работникам АО «Мостострой-11» в результате обрушения моста в Нефтеюганском районе в ноябре 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ХМАО.

Установлено, что в конце прошлого года работники «Мостострой-11» приступили к разборке пролёта моста на 741 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе.

Начальник участка, ответственный за производство работ, не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли. В результате при демонтаже мост рухнул. Два работника погибли, трём причинён тяжкий вред здоровью. Значительный материальный ущерб нанесён «Мостострою-11».

В отношении ответственного начальника участка АО «Мостострой-11» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.