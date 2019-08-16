Иркутск, 16 августа 2019, 11:49 — REGNUM
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зонах подтопления Иркутской области стабильная, сообщает Роспотребнадзор.
По данным ведомства, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений, групповых заболеваний или вспышек инфекций не зарегистрировано.
В настоящее время завершён второй этап иммунизации населения против дизентерии Зонне и брюшного тифа.
С населением ведётся разъяснительная работа по профилактике инфекционных болезней.
Напомним, с 26 июня в Иркутской области после продолжительных дождей началось наводнение. Реки вышли из берегов. Были затоплены более 100 населённых пунктов. Как минимум 25 человек погибли. В конце июля в область пришла вторая волна паводка.
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