Иркутск, , 11:49 — REGNUM

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зонах подтопления Иркутской области стабильная, сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах среднемноголетних значений, групповых заболеваний или вспышек инфекций не зарегистрировано.

В настоящее время завершён второй этап иммунизации населения против дизентерии Зонне и брюшного тифа.

С населением ведётся разъяснительная работа по профилактике инфекционных болезней.

Напомним, с 26 июня в Иркутской области после продолжительных дождей началось наводнение. Реки вышли из берегов. Были затоплены более 100 населённых пунктов. Как минимум 25 человек погибли. В конце июля в область пришла вторая волна паводка.

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