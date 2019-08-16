Кстово, Нижегородская область, , 11:48 — REGNUM

В ближайшее время в Нижегородской области начнут слушать уголовное дело наркобанды, промышлявшей на территории Кстово и Богородского района. Продажу наркотиков члены банды пытались осуществлять в том числе через сеть интернет. Обвинительное заключение подготовлено Богородской городской прокуратурой. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Из трёх членов банды двое являлись супругами. В августе 2018 года фигуранты дела сделали в Кстово семь «закладок» наркотиков для последующей продажи. Остальную часть наркотовара они упаковали в 66 свертков. Последние были обнаружена и изъята при задержании банды в Богородском районе. В целом было изъято 69,7 грамма наркотических веществ.

Уголовное дело было возбуждено по трём эпизодам покушения на незаконный сбыт наркотических средств. В прокуратуре отмечают, что за содеянное фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в Казани в середине августа 2019 года было рассмотрено уголовное дело по банде наркоторговцев, пытавшихся реализовать более 1 тонны наркотиков в виде одноразовых доз. Семеро фигурантов получили срок от пяти до 15 лет.

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