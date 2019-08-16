Чебоксары, , 11:26 — REGNUM

В Чувашии в ближайшие несколько дней будет дождливо. Сухая погода установится в республике с 19 августа, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Дожди в республику принесла тропическая воздушная масса с юга, которая при столкновении с холодным воздухом с севера генерирует мощные кучево-дождевые облака. По словам синоптика-любителя, местами они прольются в виде «настоящих тропических ливней с грозами, возможен град».

16 августа малоподвижный фронт расположился над Верхней Волгой. Днем 17 августа осадки продолжатся, и температура снизится с +26 градусов до +18…+23 градусов. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в северо-западных районах республики, а в Чебоксарах за двое суток может выпасть до 24 литров воды на 1 кв. метров земли. 18 августа облака рассеются, и воздух прогреется до +24…+29 градусов, однако 19 августа под влиянием холодного фронта будет на пару градусов ниже, ожидаются кратковременные грозовые дожди.

По предварительным прогнозам, затем установится сухая погода. Будет преобладать малооблачная погода, без осадков. С 19 по 22 августа ожидается +25…+30 градусов со слабым ветром.

По предварительным прогнозам, 24−25 августа с приходом очередного антициклона из Европы воздушная масса сменится на более прохладную. Дневная температура воздуха понизится до +20…+25 градусов.