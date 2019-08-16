Чебоксары, , 11:16 — REGNUM

В Ленинском районе Ульяновска будут судить экс-главу региональной федерации спортивной борьбы. Его подозревают в хищении бюджетных средств, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Следствие полагает, что бывший председатель областной федерации спортивной борьбы летом 2018 года представил минспорт Ульяновской области заявления на выделение 150 тыс. рублей. Средства, по версии правоохранительных органов, предназначались для оплаты питания детей на тренировочных сборах в Сенгилее, однако после их получения злоумышленник потратил бюджетные деньги по собственному усмотрению.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием своего служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске вынесен приговор жительнице Засвияжского района, которая, работая менеджером в частной компании, мошенническим путём похитила более 1 млн рублей. Следствием установлено, что она входила в доверие к клиентам и убеждала перечислять средства за товар на сторонний счёт в одном из крупных банков. Ей назначено реальное лишение свободы.

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