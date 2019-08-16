Киев, , 11:18 — REGNUM

В киевском аэропорту «Борисполь» во время процедуры депортации в Израиль от полиции сбежал Амос Дов Сильвер, подозреваемый в торговле наркотиками, сообщило издание Strana.ua.

После прохождения паспортного контроля, с мужчины сняли электронный браслет, он зашёл в магазин Duty Free и исчез.

Напомним, Амос Дов Сильвер, которого подозревают в организации крупнейшей онлайн-сети по распространению марихуаны, был задержан в Киеве весной 2019 года.

Подозреваемый имеет гражданство США и Израиля, но по запросу израильских правоохранительных органов, было решено выдать его Израилю.

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