Рязань, , 11:10 — REGNUM

36 единиц оружия изъяли у жителей Рязанской области за две недели августа сотрудники Рязанского управления Росгвардии. За различные нарушения аннулировано 12 разрешений на владение ружьями или пистолетами. В общей сложности было составлено 44 протокола об административных правонарушениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Проверку устроили с целью предотвратить правонарушения и происшествия с оружием в период летнего курортного сезона. На подготовительном этапе сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы провели анализ списков владельцев оружия, хранящих его не по месту постоянной регистрации. У жителей области изъяли 25 единиц охотничьего огнестрельного оружия, один газовый и девять травматических. 12 гражданам запретили пользоваться оружием.

Контрольно-профилактические мероприятия «Отпуск 2019» сотрудники Росгвардии Рязанской области провели в период с 29 июня по 11 августа. Всего было проверено 759 владельцев гражданского оружия.