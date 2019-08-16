п. Белый Городок, , 11:04 — REGNUM

Неизвестные изуродовали Обелиск Славы в поселке Белый Городок Кимрского Тверской области. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 августа. Об этом сообщается в группе «Подслушано Кимры». Также, были разрисованы несколько подъездов, клуб, школа и дом культуры.

«В ночь с 13 на 14 августа 2019 года в п. Белый Городок Кимpского района Тверской области неизвестными вандалами был изуродован свастикой Обелиск Славы. Также были разрисованы многие подъезды, клуб и школа! Для нашего посёлка это небывалый вандализм!» — написал автор поста.

В настоящее время, как сообщило TverNews.ru, со ссылкой на главу администрации городского поселения Белый Городок Андрея Федоришина, свастику закрасили. Самих вандалов ищет полиция — возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».