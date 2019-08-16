Чита, , 11:04 — REGNUM

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, находящийся сегодня, 16 августа, с рабочей поездкой в Забайкальском крае, считает, что в регионе приняты беспрецедентные меры по восстановлению сельскохозяйственных объектов после масштабных природных пожаров, случившихся весной 2019 года. Подробности с совещания по вопросу ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, состоявшегося в Чите, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

На поддержку пострадавшим сельхозпроизводителям Забайкалья из федерального бюджета направлено 820 миллионов рублей. Эти средства помогут восстановить 114 чабанских стоянок.

Врио главы Забайкальского края Александр Осипов отметил, что для ликвидации последствий ЧС были оперативно предприняты меры, выделены средства для восстановления чабанских стоянок. Люди потеряли много скота, техники, посевов.

Александр Осипов «Мы старались помочь всем, причём, не только за счет финансовой поддержки. Также осуществляется полный контроль за производимым работами, за расходованием выделенных средств».

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пресные пожары в Забайкалье начались в конце апреля 2019 года вместе с потоплением, штормовым ветром и не потушенными палами. Огнём было уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек.

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