Симферополь, , 10:56 — REGNUM

Разбитый автомобиль с погибшим водителем обнаружен на дне ущелья возле мыса Меганом в Крыму. Об этом 16 августа журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

«В 200 метрах от грунтовой дороги в труднодоступном месте был обнаружен легковой автомобиль Chevrolet Niva. В салоне автомобиля без признаков жизни находился мужчина 1969 года рождения. Ведётся расследование произошедшего», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в крымском курортном посёлке Николаевка сорвался с десятиметрового глинястого обрыва автомобиль «ВАЗ-21 010», водитель с множественными травмами попал в больницу.

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