Симферополь, 16 августа 2019, 10:56 — REGNUM
Разбитый автомобиль с погибшим водителем обнаружен на дне ущелья возле мыса Меганом в Крыму. Об этом 16 августа журналистам сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в крымском курортном посёлке Николаевка сорвался с десятиметрового глинястого обрыва автомобиль «ВАЗ-21 010», водитель с множественными травмами попал в больницу.
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