Улан-Удэ, , 10:55 — REGNUM

Пока на одной части Бурятии сохранялась сухая, пожароопасная погода, другую часть регулярно затаплмвало. В Бурятском гидрометцентре рассказали, сколько осадков выпало на территории республики в июле 2019 года.

Так, по северным районам выпало менее половины месячной нормы осадков, в Северо-Байкальском — менее трети нормы. Именно здесь действует львиная доля всех лесных пожаров в республике, большая часть которых отнесена к так называемой зоне контроля.

При этом по южным районам выпало больше месячной нормы, в Закаменском районе — больше двух месячных норм. По Прибайкалью выпало менее трети нормы, тогда как на южном побережье озера — более 2,5 месячной нормы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле и начале августа наиболее сильно пострадали от паводков южные и юго-западные районы республики.

Подробнее:

В Бурятии подтоплен районный центр

Наводнение в Бурятии: отрезан район, подтоплено самое красивое село России