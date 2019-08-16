Владивосток, , 11:00 — REGNUM

Во Владивостоке на электроподстанции в районе Чуркин произошли взрывы, сети оказались обесточены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Четыре взрыва на электроподстанции услышали жители района Чуркин, после чего свет в квартирах погас.

Очевидцы в социальных сетях пишут, что очевидно, подстанция пострадала от сильнейшего ливня, продолжающегося во Владивостоке.

Без света осталось порядка 11 тысяч человек. В Дальневосточной распределительной сетевой компании рассказали, что аварийная бригада приступила к устранению аварии.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморье заливает тайфун «Кроса», который принёс в край сильнейшие осадки. К настоящему времени в девяти районах края нарушено транспортное сообщение с целым рядом населённых пунктов.