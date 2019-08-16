Котельники, Московская область, , 10:51 — REGNUM

Происшествие со стрельбой в подмосковных Котельниках связано с «личным», об этом заявил подозреваемый во время допроса в полиции. Видеозапись разговора предоставили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Это моя проблема. Я попытался решать сам…» — сказал он сотрудникам полиции.

Он отвечал на вопросы неохотно, плакал, и признался, что за шесть часов, пока с ним шли переговоры, раздумывал о расправе над самим собой.

«Задержан мужчина 1968 года рождения, устроивший стрельбу в продуктовом магазине города Котельники. Он будет доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»)», — прокомментировал происшествие сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Виталий Нюкалов.

Он отметил, что данная статья предполагает лишение свободы сроком до семи лет.

«Поступило сообщение, что в продуктовом магазине в районе Белая Дача слышны хлопки, похожие на выстрелы. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые установили, что в магазин вошёл мужчина и произвёл один выстрел из неустановленного оружия в потолок», — добавил Нюкалов.

Он отметил, что пострадавших нет, продавцы и посетители покинули место происшествия.