Чита, , 10:50 — REGNUM

В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение в связи с непогодой. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в ночь на 17 августа по западной половине края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C.

Спасатели призывают граждан принять меры к утеплению сельскохозяйственных насаждений в огородах и на дачных участках, а в случае выезда с ночевкой на природу, обязательно взять с собой теплую одежду и средства, позволяющие без ущерба для здоровья перенести возможное похолодание.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в северных районах Чукотского автономного округа накануне, 15 августа, уже выпал снег, местные жители публикуют фото зимнего чуда.

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