Великий Новгород, , 10:49 — REGNUM

На ряде улиц в Великом Новгороде ограничат максимальную скорость до 40 км/ч. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, это будет сделано для ликвидации очагов аварийности.

Новые дорожные знаки будут установлены в течение третьего квартала 2019 года.

Ограничения движения коснутся улицы Ломоносова, Сырковского шоссе, улицы Фёдоровский ручей, улиц Великая, Розважа, Газон, Прусская и Кочетова. По данным министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области, всего в регионе было выявлено 26 очагов аварийности, из них 14 планируется ликвидировать в 2019 году.

Помимо ограничения движения, на ряде улиц и перекрёстков установят новые искусственные неровности, планируются переносы нескольких пешеходных переходов, строительство кругового движения на перекрестке у железнодорожного переезда в Сырково, строительство новых светофорных объектов и нанесение специальной разметки.